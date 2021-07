Il green pass in fabbrica e i primi ripensamenti dopo le sportellate

Dopo le barricate, il ripensamento. Dopo l’aut aut, il ragionamento. Sindacati e imprese, dopo le polemiche sul green pass obbligatorio in azienda, ipotizzato da Confindustria nell’ormai famosa lettera della Dg Francesca Mariotti, abbassano i toni e cercano di capire come gestire la faccenda. Una posizione definita ancora non c’è: né unitaria tra Cgil, Cisl e Uil (non c’è stato materialmente il tempo di confrontarsi, spiegano i sindacalisti) ma nemmeno, per ora, nelle singole organizzazioni. Carlo Bonomi, in una intervista al Corriere, ha ammorbidito i toni, offrendo ai sindacati un’intesa. Per contro, le parole tranchant di Maurizio Landini, che commentando la mail confindustriale aveva dato la colpa al “colpo di caldo”, ha destato qualche perplessità all’interno della stessa Cgil. Un’uscita estemporanea, che ha rischiato di dare un messaggio sbagliato, tanto più che proprio la confederazione di Corso Italia è molto rigorosa su sicurezza e vaccini: lo stesso Landini ha effettuato entrambe le vaccinazioni e dispone del green pass, così come i colleghi di segreteria; sarebbe paradossale passare per “simpatizzanti” No vax.

