"Vaccinarsi e rispettare le regole. Il colpo di sole lo ha preso Landini". Parla Bonometti (Confindustria)

"I sindacati difendono se stessi. Il loro classico è lo sciopero del venerdì. Se ci sono le regole come il Green pass si rispettano e non si ricorre al Tar". Intervista al presidente di Confindustria Lombardia

Gli uomini che vogliono lavorare parlano così: “Dobbiamo dire ‘grazie che ci siano i vaccini’. E dovremmo dire la verità. Dire che Confindustria licenzia chi non è vaccinato non è vero. E’ vero invece che Confindustria si augura che tutti i lavoratori abbiano il Green pass, che tutti siano immunizzati. Lo dovrebbero fare per rispetto di se stessi e per gli altri”. E’ il presidente di Confindustria Lombardia. Si chiama Marco Bonometti. E’ bresciano, è presidente delle Officine Meccaniche Rezzatesi e sarebbe bellissimo vederlo dialogare con il segretario della Cgil, Maurizio Landini.