I commercianti faranno i controllori dei green pass?

Il paese è ormai quasi tutto per il green pass vaccinale, ma non sono da escludere tensioni tra i pro e i contro che, seppur in minoranza, impattano sulla questione sociale – e sanitaria – del nostro paese. Sento sempre più spesso dire, nelle chiacchiere da bar e con una certa spavalderia, che molte persone scenderanno in piazza quando ci saranno altre manifestazioni contro i vaccini, e questo non è un bel segnale perché è il più delle volte sintomo di confusione, e non di reale conoscenza delle dinamiche. Sento anche i commercianti esprimere un profondo disagio nel vestire i panni dei controllori; si troveranno nella condizione di entrare nella vita privata delle persone conoscendone l’orientamento rispetto al vaccino, e sinceramente capisco l’imbarazzo. Quello che il governo sta chiedendo loro è di verificare se i loro clienti abbiano scelto o meno di effettuare una prestazione sanitaria, ma da regolamento europeo sulla privacy questo è un dato sensibile e i gestori – lo dicono le norme – dovrebbero chiedere agli avventori di firmare un consenso informato per gestire questo dato sanitario. E’ evidente che in questo modo la gestione diventerebbe complessa, se non impossibile. E questo è il primo problema, ma c’è un secondo punto sul quale occorre riflettere ed è questo: perché i commercianti dovrebbero farsi carico dei controlli? Spetta alle autorità sanitarie il controllo sul territorio, e forse anche alle forze dell’ordine anche se in questo caso ho dei dubbi perché le forze dell’ordine possono certamente chiederci i documenti d’identità e sanzionarci se infrangiamo la legge, ma non credo proprio possano chiedere a una persona se è vaccinata o meno, perché si entrerebbe nell’ambito delle norme sopra descritte. E quindi?

