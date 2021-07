Contro i No vax sul lavoro alle imprese basta già il contratto collettivo

C’è un modo per prevedere il futuro anche con l’ausilio delle relazioni industriali? Sì, esiste un modo nella misura in cui si intenda per futuro la continuità operativa della produzione e dei servizi e, dunque, la continuità del lavoro pagato dal lavoro. Prevedere il futuro mediante le relazioni industriali significa mettere in atto una serie di atteggiamenti che hanno un certo impatto nei luoghi di lavoro. Cioè, anche gli attori sociali sono chiamati a fare “previsione” del futuro con la predisposizione di metodi per anticipare il rischio da contagio pandemico e dalla consequenziale crisi economica/occupazionale. A guardare meglio questi atteggiamenti potenziali degli attori sociali, si comprende che ci sono poche strade da percorrere oggi per un bene maggiore che si realizzerà domani. Tra queste c’è certamente quella dell’obbligo di vaccinazione imposto mediante contrattazione collettiva.

