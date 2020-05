Mimmo Parisi conferma che i navigator prendono anche il bonus 600 euro

Roma. Ciò che sorprende di Mimmo Parisi è il candore: “Per quanto riguarda i 600 euro di bonus ai navigator, è una cosa che anche io ho sentito ma come agenzia non facciamo attività di vigilanza, è una cosa che deve fare l’Inps. Mi è stato comunicato che i navigator hanno fatto questa domanda, ma non so quanti hanno utilizzato questo bonus”, ha dichiarato il presidente dell’Anpal in audizione alla commissione Lavoro del Senato. In pratica il “padre dei navigator”,...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.