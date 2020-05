Non andrà tutto bene

Lo sapevate che se state facendo “lavoro agile”, come lo chiama la burocrazia italiana, dovete prima leggere e firmare una circolare dell’Inail che in merito scrive cose a dir poco esilaranti? Se lavorate all’aperto vi sconsiglia di frequentare luoghi privi di acqua potabile (!) o dove ci siano animali incustoditi; se in luoghi chiusi evitare di esporsi a “correnti d’aria fastidiose”, evitare temperature troppo alte o troppo basse, “tenere gli avambracci appoggiati sul piano e non tenuti sospesi” ecc. ecc....

