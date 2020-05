Per fortuna che l'Europa c'è

Non è forse la stagione migliore per essere europeisti, con tutti i guai che ci sono, con tutti i problemi che emergono, con tutte le lentezze che spiccano, con tutte le leadership che mancano, ma la stagione pandemica che stiamo vivendo ormai da mesi ci ha ricordato che quella che stiamo osservando in queste settimane è certamente la stagione peggiore per essere antieuropeisti. Essere antieuropeisti oggi – ovverosia gioire per le difficoltà dell’Europa, soffiare sulle sue contraddizioni, speculare sulle sue...

