Milano. I leader dei paesi europei fanno fatica a trovare una risposta politica condivisa all'emergenza Covid-19 essenzialmente per le resistenze del "fronte del nord" che vede in particolare l'Olanda e il suo premier Mark Rutte su posizioni molto severe, anche se non del tutto condivise dalla maggioranza che lo sostiene. A dimostrazione che le posizioni non sono omogenee all'interno del paese più ostile all'introduzione degli Eurobond arriva uno studio dell'Università di Amsterdam che, invece, punta a dimostrare che di questo...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.