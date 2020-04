La sospensione di tutte le attività economiche ritenute non strettamente necessarie sta falcidiando le entrate di molte famiglie italiane. Il crollo dei redditi, soprattutto se prolungato nel tempo, potrà mettere in ginocchio milioni di famiglie a rischio povertà per le quali si è già concretizzata, o si concretizzerà, l’incapacità di disporre di beni essenziali. (Seguendo la definizione dell’Eurostat, una famiglia è a rischio di povertà se dispone di un reddito inferiore al 60 per cento del valore mediano del reddito...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.