L’eurobond dei furbi

La prima cosa da fare, quando si pretende ascolto e comprensione da un paese alleato, è evitare di considerarlo sciocco, o di accusarlo di colpe che non ha. Luigi Di Maio, che pure sarebbe ministro degli Esteri, continua invece a blaterare contro inesistenti vincoli europei. “Abbiamo detto agli altri stati membri che l’Italia spenderà tutti i soldi necessari per dare aiuto ai nostri cittadini, non è questo il momento di tener conto di parametri, scartoffie e burocrazia”, ha dichiarato venerdì...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.