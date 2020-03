La chiusura dei confini, i voli di rimpatrio per i cittadini all’estero, il coprifuoco nelle strade, l’interruzione delle global value chain. Si allunga sempre di più la lista di somiglianze tra l’emergenza pandemica del nuovo coronavirus e le condizioni di vita nelle situazioni di guerra. Ne sono tutti convinti: Mario Draghi, Donald Trump, Emanuel Macron, virologi ed epidemiologi, per tutti i tempi che viviamo non sono più ordinari. E anche le risposte, dunque non si sono fatte attendere. Anche...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.