La risposta fiscale europea test per le borse

Se il maxi piano di aiuti che l’Amministrazione Trump sta per varare sarà sufficiente o meno a scongiurare la recessione per effetto del coronavirus è il dubbio su cui si stanno arrovellando gli investitori in questo momento come si è visto dalla seduta nervosa di Wall Street ieri. Nel complesso, però, il pacchetto da 2.000 miliardi di dollari destinato a sostenere direttamente famiglie e imprese rappresenta la risposta che i mercati attendevano, non solo per la sua entità, senza precedenti,...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.