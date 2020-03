Roma. A tutti è venuto in mente Mario Draghi, quando nel momento più delicato della crisi dei debiti sovrani disse che la Bce avrebbe fatto tutto il necessario per salvare l’euro: “Whatever it takes”, le tre parole che in effetti salvarono la moneta unica. Christine Lagarde, invece, nel mezzo della pandemia che sta colpendo più intensamente l’Italia e che si estenderà al resto d’Europa dice: “We are not here to close spreads”. Non siamo qui per ridurre gli spread. Una...

