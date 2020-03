Ai mercati serve un’azione forte, globale e coordinata. Come nel 2008

Milano. Il governo Conte stanzia fino a 25 miliardi di risorse per affrontare l’emergenza coronavirus, chiedendo al Parlamento l’autorizzazione a scostarsi dai saldi di Bilancio, e Piazza Affari reagisce con un tiepido più 0,3 per cento. I massimi vertici delle istituzioni europee dicono che sarà fatto tutto il possibile per superare l’epidemia che si sta diffondendo in vari paesi e le borse del vecchio continente frenano, da Parigi a Madrid e Amsterdam, complice anche la nuova discesa del prezzo del...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.