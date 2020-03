Italia Borsa aperta

La situazione è critica sia sul piano sanitario sia su quello economico. Ieri sono stati registrati altri 97 decessi causati (per un totale di 463 dall’inizio dell’epidemia) e altri 1.797 di nuovi contagi (per un totale di 9.172 casi): Covid-19 continua ad avanzare troppo velocemente. Sul fronte dell’economia lo spread è salito a 227 punti e Piazza Affari ha chiuso perdendo l’11 per cento (dato peggiore in Europa in un contesto in cui tutte le borse registrano forti perdite). Per...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.