E se l’instabilità cronica fosse a suo modo una nuova forma di stabilità? Nella giornata di ieri e in quella di oggi alcuni tra i più importanti economisti del mondo appartenenti ai paesi del G20 si sono dati appuntamento in Olanda per provare a mettere insieme alcune idee relative al futuro dell’economia mondiale. L’appuntamento in questione è quello legato a una sessione di conferenze organizzate dal Bellagio Group e con grande sorpresa di alcuni tra i partecipanti alla due giorni...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.