Il dilemma di Draghi è anche quello delle altre banche centrali

Milano. La Bce si prepara a deludere gli investitori? Secondo l’opinione di alcuni economisti e analisti finanziari è proprio quello che potrebbe accadere giovedì, dopo che la Banca centrale europea avrà annunciato un pacchetto di misure che è stato in discussione fino all’ultimo per le profonde divergenze all’interno del board. Il dilemma del presidente Mario Draghi, che concluderà il mandato il 31 ottobre, è stato se cedere alle insistenti pressioni dei “falchi”, per i quali non ha molto senso schierare...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.