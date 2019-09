Nel lungo periodo, tassi negativi conducono il settore finanziario diritto alla rovina”. Per una volta parlare più chiaro non poteva il solitamente calmo e misurato Christian Sewing il capo di Deutsche Bank alla conferenza bancaria organizzata dal quotidiano tedesco Handelsblatt il 4 settembre. Lo stesso giorno il ceo del fondo sovrano norvegese rincarava la dose, qualificando i tassi negativi come la principale preoccupazione dei professionisti del gigante da 1 trilione di dollari sotto gestione. La settimana precedente la potente associazione...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.