Lagarde vuole piacere troppo

Un banchiere che tra i primi ha provato sulla sua carriera gli effetti di un governo interventista come Raghuram Rajan, defenestrato dal primo ministro indiano Narendra Modi nel 2016, aveva dato un fondato suggerimento ai banchieri centrali che sono oggetti di attacchi da parte dei politici eletti. I politici chiedono misure capaci di sostenere l’economia per mantenere il consenso popolare, come Trump con Powell alla Fed, i banchieri centrali dovrebbero provare a resistere mostrandosi “umani”, scriveva Rajan su Project Syndicate....

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.