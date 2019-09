Grünen connection

Nel lanciare l’ultima tripletta di stimoli monetari del suo mandato – tassi negativi sui depositi bancari, tassi di interesse a zero e nuovi acquisti di titoli pubblici per tempo illimitato – il presidente della Banca centrale europea Mario Draghi, in scadenza a novembre, ha detto che “alla luce dell’indebolimento delle prospettive economiche e della continua rilevanza dei rischi al ribasso, i governi con spazi fiscali dovrebbero agire in modo efficace e tempestivo”, un riferimento molto chiaro alla Germania per spingere...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.