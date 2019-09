Il più grande lascito di Draghi

“Il grande messaggio e il lascito di Mario Draghi è la trasformazione della Bce, che sta diventando più simile alla Fed americana. esercita una politica monetaria ma anche politica economica. Oggi i governi devono dimostrare di non utilizzare i soldi della Bce come droghe ma come stimoli per fare meglio. Non durerà per sempre questa magia. E sarà anche la sfida del successore di Draghi, Christine Lagarde”.