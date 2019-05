La locomotiva che cresce fa bene all’Europa

Rispetto a quello che l’economia tedesca potrebbe fare, una crescita del pil dello 0,4 per cento nel primo trimestre 2019 potrebbe sembrare poca roba, ma è il segno che la Germania potrebbe essersi lasciata alle spalle lo spettro della recessione (-0,2 per cento nel secondo trimestre 2018, seguìto da due stagnazioni nel terzo e quarto trimestre). Il governo di Berlino ha tagliato le stime di crescita due volte in pochi mesi: nei giorni scorsi il ministro Peter Altmaier ha annunciato...

