Né Roma né Berlino sanno come rispondere alla crescita zero

Che cosa accomuna le due economie di Italia e Germania in questo momento? L’esasperazione di due diversi modelli di politica economica, praticamente agli antipodi, che tuttavia generano alla fine la medesima fatale conseguenza: una crescita zero. Crescita zero per l’Italia con il modello assistenziale e di deficit spending grillo-leghista che ha spazzato via in poco più di un anno i risultati di aumento del prodotto, degli investimenti e dell’occupazione generati dalla stagione di riforme/flessibilità Renzi-Padoan-Gentiloni. Una degenerazione irresponsabile, quella dell’esecutivo...

