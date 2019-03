Inps di governo: guaio

Uno e Tridico. Chi è il prossimo presidente dell’Inps Economista di sinistra, uomo fidato di Di Maio e scrittore in stile Dibba. L'accelerazione improvvisa sul nome è arrivata dopo il salvataggio di Matteo Salvini sul caso Diciotti

L’Inps si è già adeguato al nuovo corso politico e alle sue teorie economiche alternative. In audizione alla commissione Lavoro della Camera la direttrice generale Gabriella Di Michele ha depositato e letto un testo che sembra scritto da Pasquale Tridico, presidente indicato ma non ancora nominato dal governo. “Il reddito di cittadinanza avrà un forte impatto ... in termini di aumento del pil potenziale, come stimato dalla Commissione Ue”.Questa è la tesi, abbastanza singolare...