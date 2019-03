Tutto quello che c'è da sapere sul Reddito di cittadinanza

L'"abolizione della povertà" in Italia ha una giornata precisa: mercoledì 6 marzo. Si tratta della data nella quale si può iniziare a richiedere il Reddito di cittadinanza, che è una misura temporanea e condizionata da diversi vincoli. Il governo del cambiamento si dice convinto che tutto ciò possa bastare.

Ma cos'è nel dettaglio il RdC? Come e chi potrà richiederlo? Ecco i paletti fissati dal governo.

Cos'è il Reddito di cittadinanza

Il Reddito di cittadinanza non è altro che uno strumento di sostegno economico che viene concesso dallo stato a chi non ha un lavoro oppure percepisce uno stipendio molto basso, inferiore alla soglia di povertà, e che mira al reinserimento nel mondo del lavoro e all’inclusione sociale.

Nella pratica si tratta di una quantità di denaro variabile a seconda della composizione del nucleo familiare e dal reddito già percepito che verrà accreditato mensilmente su una nuova carta prepagata, la cosiddetta “CartaRdc”.

In teoria, il Reddito di cittadinanza non è però soltanto una misura assistenziale (anche se l'Istat ha dato un giudizio piuttosto negativo oggi sul RdC). Il beneficiario dovrà sottoscrivere un accordo con il centro per l’impiego accettando di frequentare dei corsi di formazione, di partecipare a dei lavori socialmente utili e di accettare almeno una delle tre offerte di lavoro che gli verranno presentate; in caso di mancato rispetto di questi obblighi si perde il diritto al reddito di cittadinanza.

A quanto ammonta il beneficio economico del Reddito di cittadinanza

Il beneficio economico dato dal RdC è il risultato dalla somma di una componente ad integrazione del reddito familiare (quota A) e di un contributo per l’affitto o per il mutuo (quota B), entrambe calcolate dalla procedura Inps sulla base delle informazioni rilevate dall’Isee e presenti nel modello di domanda.

– la quota A, ossia l’integrazione al reddito, può arrivare fino ad un massimo di 6.000 euro annui in caso di Reddito di cittadinanza e viene calcolata tenendo conto del numero e della tipologia di componenti il nucleo;

– la quota B, in caso di locazione della casa di abitazione, non può essere superiore a 3.360 euro annui pari a 280 euro mensili. In caso di mutuo della casa di abitazione, la quota B è al massimo pari a 150 euro mensili. In ogni caso non si potrà percepire un importo complessivo inferiore a 480 euro annui.

Per quanto tempo si può beneficiare del Reddito di cittadinanza

Il RdC dura 18 mesi e può essere rinnovato per altri 18 mesi (previa sospensione dell’erogazione del beneficio di un mese prima del rinnovo). Se si incorre in cause che ne comportano la decadenza questo verrà però immediatamente sospeso.

Chi può beneficiare del Reddito di cittadinanza

Potrà richiedere il Rdc chi:

– è cittadino italiano o europeo o lungo soggiornante e risiedere in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 in via continuativa;

– ha un Isee (Indicatore di Situazione Economica Equivalente) aggiornato inferiore a 9.360 euro annui;

– possiede un patrimonio immobiliare, diverso dalla prima casa di abitazione, non superiore a 30.000 euro;

– ha un patrimonio finanziario non superiore a 6.000 euro che può essere incrementato in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare e delle eventuali disabilità presenti nello stesso;

– ha un un reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui moltiplicato per la scala di equivalenza. La soglia del reddito è elevata a 9.360 euro nei casi in cui il nucleo familiare risieda in una abitazione in affitto.

A essere esclusi dal beneficio sono i nuclei familiari nei quali sono presenti persone che hanno presentato dimissioni volontarie negli ultimi 12 mesi dalla presentazione della domanda.

Come richiedere il Reddito di cittadinanza

Chi rientra nei parametri sopra indicati potrà presentare la domanda o online sul sito www.redditodicittadinanza.gov.it, o presso tutti gli uffici postali o in alternativa recandosi a un Caf. Se si vuole iniziare a percepire il Rdc ad aprile la scadenza è fissata il 31 marzo. Sarà l'Inps a verificare i requisiti dei richiedenti ai quali verrà comunicata la data e la sede (ufficio postale) nel quale si potrà ritirare la Carta del Reddito di cittadinanza.

Cosa fare nel caso di accoglimento della domanda per il Reddito di cittadinanza

Se verrà accolta la domanda per il Reddito di cittadinanza i richiedenti avranno 30 giorni di tempo dal ricevimento dalla mail (o dell'sms) da parte dell'Inps, affinché tutti i componenti del nucleo familiare per depositare la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (Did) a un centro per l’impiego o a un patronato convenzionato con l’Anpal.

Sono esentati dalla presentazione della Did i seguenti soggetti:

– i minorenni;

– i beneficiari del Rdc pensionati;

– i beneficiari della Pensione di cittadinanza;

– i soggetti di oltre 65 anni di età;

– i soggetti con disabilità, come definita ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, qualora non sia previsto il collocamento mirato;

– i soggetti già occupati oppure che frequentano un regolare corso di studi o di formazione.

Come si può utilizzare la Carta del Reddito di cittadinanza

La carta Rdc si può utilizzare per:

– fare alcune spese di beni di consumo.

– pagare utenze.

– prelevare mensilmente contanti pari a 100 euro moltiplicati per la cosiddetta ”scala di equivalenza” che è un parametro in base al numero e alla tipologia dei componenti la famiglia (es. se il parametro della scala di equivalenzaè pari a 2,1 il massimo che si può prelevare è 210 euro).

– effettuare un solo bonifico mensile per il pagamento del canone di locazione della casa di abitazione del nucleo familiare;

– effettuare un solo bonifico mensile per il pagamento della rata del mutuo della casa di abitazione del nucleo.

In quali casi può essere sospeso il Reddito di cittadinanza

Il RdC potrà essere sospeso se:

– manca la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro;

– manca la sottoscrizione del Patto per il lavoro oppure del Patto per l’inclusione sociale;

– non si partecipa alle iniziative formative o di riqualificazione;

– non viene accettata nessuna delle tre offerte di lavoro;

– non si effettuano le comunicazioni previste in caso di variazioni di lavoro o del nucleo e non presenta la nuova DSU.