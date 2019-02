Roma. E pensare che meno di un anno fa aveva forti “riserve etiche” ad allearsi con la Lega. Non se la sentiva neppure di sedersi allo stesso tavolo di Salvini e dei suoi per le contrattazioni sul programma di governo. Ora invece Pasquale Tridico diventerà, molto probabilmente, il nuovo presidente dell’Inps proprio grazie a un accordo tra Lega e M5s. Al posto di Tito Boeri sembrava destinato l’ex direttore generale dell’Inps Mauro Nori, in quota Lega, con Tridico come vice,...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.