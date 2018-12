Produzione & opposizione

Voglio vedere che cosa fai tu domani. Non mi importa di chi è la colpa. Non mi importa chi ha fatto cosa nei governi precedenti. Così parlò (due sere fa) Vincenzo Boccia, presidente di Confindustria, durante una puntata di “Piazzapulita”, su La7. “Il cento per cento degli imprenditori è contro la manovra”, ha specificato il tipografo salernitano (Arti Grafiche Boccia, storica ditta creata dal nulla dal padre Orazio, uomo attorno a cui storia e leggenda concordano nella descrizione del self...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.