Com’e’ nata la grande crisi

Non l’aveva predetto nemmeno Joseph Stiglitz. Al contrario. Secondo il premio Nobel per l’economia, la possibilità che fallisse Fannie Mae, l’agenzia pubblica alla quale fanno capo i mutui garantiti dal governo centrale, era una su 500 mila. Glielo ricorda impietosamente Lawrence Summers in uno scambio di articoli polemici sulla grande crisi finanziaria e il modo in cui è stata affrontata. Certo, quando Stiglitz emise la sua sentenza assolutoria era il 2002 e l’economista non faceva che ripetere una convinzione diventata...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.