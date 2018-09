O la Borsa o la morte

Banche, lavoro e impresa, finanza e mercati. Dal 26 settembre arriva Il Foglio 48ore, l’economia come non ve l’hanno mai raccontata. Ogni mercoledì nel Foglio un inserto a cura di Alberto Brambilla.





In questo numero Stefano Cingolani ci spiega il ruolo dello stato nella Borsa italiana, un ruolo spesso trascurato nel dibattito politico ed economico. Ma ci occuperemo anche dei Pir, i conti individuali di risparmio; il modo in cui il governo tenterà di incentivare i risparmiatori italiani a investire in titoli di stato e proverà a internalizzare il debito. E poi c'è un'intervista a Larry Neal, professore emerito all'università dell'Illinois e autore di Storia economica del mondo. Dalla preistoria a oggi, che ci spiega perché probabilmente senza finanza non saremmo vivi, credenti e forse nemmeno ubriachi. Tutto questo nel Foglio 48ore.