Leggere Stendhal per scoprire un vero “Open to Meraviglia” di Milano

Nel cimiterino di Montmartre tra le sepolture illustri c’è quella di Stendhal, pseudonimo di Henry Beyle. Sulla sua tomba c’è scritto, in italiano, per sua volontà: “Arrigo Beyle, milanese. Scrisse, amò, visse”. Stendhal nella sua opera sembra quasi ossessionato – lo vediamo anche nella sua Certosa – dal voler trovare le differenze tra italiani e francesi, mettendo i secondi in cattiva luce. Una pratica quasi snob, e piuttosto rara oltralpe. Il suo amore per Milano espresso nella lapide lo troviamo ben spiegato nei suoi diari dei viaggi italiani, Roma, Napoli e Firenze, appena pubblicati in una nuova edizione, traduzione di B. Schacherl, da Humboldt Books. Al testo fanno compagnia alcune fotografie ghirresche di Delfino Sisto Legnani, dove l’Italia in miniatura romagnola permette un gran tour romantico della penisola in meno di un’ora, e dove le monete lanciate nella fontana di Trevi sono più grandi della faccia barbuta di Oceano.

