Una mostra alla Galleria Borghese affianca Velasquez al maestro Caravaggio 

Al museo di Villa Borghese un'esposizione mette in relazione la pittura spagnola e quella italiana. La chiave di volta è il dipinto "Donna in cucina con Cena in Emmaus"

“Il mio lavoro consiste nell’imbevermi delle cose. E dopo, tutto questo rifluisce fuori. Io sono fatto di tutto ciò che ho visto”. Così si sarebbe espresso Henri Matisse commentando la cappella da lui ideata e decorata a Vence in Provenza. Vedere, studiare, assimilare e rubare, secondo la nota frase di Picasso (“I bravi artisti copiano, i geni rubano”), questi i pochi ed essenziali moniti per i grandi artisti. Diego Velázquez rientra certamente nel novero dei grandi, o ancora meglio nel piccolo pantheon dei geni, incarnando la figura del pittore per antonomasia, il pittore ufficiale di corte e quello della realtà, il ritrattista e il teorico della pittura, tra i pochi capaci di parlare del medium della pittura e del suo statuto non con trattati scritti ma tramite la sua stessa pittura, come Hitchcock ha fatto col cinema. E Velázquez è stato certamente un ladro come Picasso, avendo rubato con lo sguardo almeno un secolo e mezzo di pittura italiana. Durante i due lunghi soggiorni in Italia, il primo nel 1629 e il secondo nel 1649, il pittore andaluso si nutrì della grande arte del Cinquecento e del Seicento. È probabile però che una qualche eco della pittura italiana fosse giunta a Diego già nella moresca Siviglia, tramite copie, stampe o visioni di seconda mano. Comunque sia andata, è fin troppo evidente che le prime opere di Velázquez sono squisitamente caravaggesche.