“Ecco la cancel culture”. Parola del premiato scrittore per bambini (ora cancellato)

Jonah Winter, uno dei più apprezzati autori per ragazzi, racconta come gli editori gli dicano di non poter più "pubblicare nulla che riguardi persone di colore o donne"

Nel 2016 la casa editrice Scholastic ha cancellato il libro per bambini “A Birthday Cake for George Washington” due settimane dopo averlo pubblicato. Non importava che l’illustratore fosse nero o che l’editore, Andrea Pinkney, fosse nero. Ciò che contava era che una folla sui social potesse costringere un importante editore a interrompere la distribuzione di un libro accusato di “razzismo”. Quando si è diffusa la notizia, uno degli editori di Jonah Winter (pubblicato in Italia da Donzelli) gli ha telefonato. “Avevo un contratto con lui per un libro per bambini sulla schiavitù e, sebbene avesse approvato la bozza finale, era nervoso” racconta Winter sul Wall Street Journal. “Non importava che avessi vinto premi per aver scritto sulla giustizia razziale. Il mio editore era preoccupato per la percezione di un libro ‘di un autore maschio bianco, edito da un editore maschio bianco, su un proprietario di schiavi bianco’. Diciassette mesi dopo, dopo tante inutili revisioni, il contratto è stato annullato”.