“Gli americani per fuggire dal pol corr ora vengono a pubblicare in Europa”

Sceneggiatore e romanziere, Seth Greenland è uno dei migliori romanzi stranieri di quest’anno, ma non è ancora stato pubblicato nella sua lingua originale. La ragione? Contenuti ritenuti inquietanti per gli editori americani. Parlando all’Express, Greenland non usa mezzi termini sulla “guerra culturale” in corso al di là dell’Atlantico, che crea, secondo lui, un clima inquietante per gli artisti. “A causa dell’attuale clima culturale negli Stati Uniti, io e il mio agente abbiamo deciso di non sottoporlo a un editore americano. Siamo nel mezzo di una rivoluzione culturale. È un ambiente in cui le persone sono nervose, spaventate, all’idea di mettere in giro cose che potrebbero causare loro problemi. Gli editori e gli agenti lo sanno bene. E gli scrittori si censurano. Io e il mio agente abbiamo quindi deciso di pubblicare questo romanzo in Francia, dove i miei libri precedenti hanno ricevuto una calorosa accoglienza”. Pubblicato cinque anni fa, il suo romanzo precedente, “Mechanics of the Fall”, aveva ricevuto un’accoglienza molto forte negli Stati Uniti. “Ma dubito che oggi sarebbe ancora possibile pubblicare lì un libro del genere. Le cose sono cambiate . L’America oggi è diventata un posto molto strano. Philip Roth è morto al momento giusto”. Come dire, se fosse ancora vivo e agli inizi della carriera, chi lo pubblicherebbe?

