La cancel culture scaccia Berkeley, uno dei padri della filosofia moderna

Sulla scia di Black Lives Matter, il Trinity College di Dublino aveva informato il personale e gli studenti che si impegnava a “decolonizzare il curriculum”. Allo studio anche un cambio del nome della sua biblioteca intitolata a George Berkeley. “Abbiamo avuto conversazioni produttive sul nome della biblioteca di Berkeley, ma l’esito di tali conversazioni non è chiaro”, disse il college. Il celebre filosofo e vescovo anglicano arrivò al Trinity come studente nel 1700 e fu affiliato all’università fino al 1724, periodo durante il quale prestò servizio come bibliotecario. “La domanda è: cosa sta dicendo il nome Berkeley, e soprattutto cosa sta dicendo ai nostri studenti africani e ad altri studenti non bianchi al Trinity? Non possiamo davvero saperlo senza sentire gli studenti neri e altre persone che potrebbero essere interessate. L’università deve prenderlo seriamente in considerazione”.

