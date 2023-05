La filosofa Kathleen Stock: “Da ultra minoritarie, le idee sul gender stanno cambiando la società”

Poster, volantini, petizioni, lancio di lacrimogeni, intimidazioni fisiche fuori dall’università… Una mite studiosa trattata come una criminale di guerra e l’università che le consiglia di andare a lezione con una scorta. Alla fine, Kathleen Stock si è dimessa dal suo incarico a seguito di un’incessante campagna di linciaggi e character assassination che non ha precedenti nella recente storia delle università europee. Studenti dell’università, attivisti esterni e suoi colleghi avevano accusato la 48enne docente di “transfobia” e si erano mossi perché fosse licenziata. “La tensione a cui è sottoposta Stock è palpabile: è scoppiata in lacrime due volte durante la nostra conversazione”, scrive il Financial Times. “A un certo punto, siamo stati interrotti dalla consegna di una telecamera di sorveglianza, che la polizia le aveva detto di installare”. Stock si definisce una “femminista gender-critical”, nel senso che crede che il sesso biologico sia importante e che essere nata donna comporti diritti che non dovrebbero essere estesi a chiunque si identifichi con quel genere. La filosofa si confronterà oggi a Roma con gli studenti della Scuola di liberalismo della Fondazione Luigi Einaudi, per affrontare il tema dei diritti.

