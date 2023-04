Desiderio di maternità, vita di coppia, abusi. Tre libri con vista sulla realtà

Meno male che c’è la letteratura. Perché gli scrittori, quando raccontano la realtà vissuta o immaginata, parlano di circostanze concrete: fatti che fuoriescono dallo stretto perimetro imposto oggi dal politicamente corretto. Se infatti parlano della vita, di quella vera, non possono fare ideologia. Così capita che editori come Bollati Boringhieri ed Einaudi – che nella saggistica non pubblicherebbero mai riflessioni critiche sulle coppie omosessuali con figli, o testi che mostrano come la procreazione assistita sia solo un sogno doloroso che si realizza di rado, o ancora che donne e uomini esistono e sono diversi, molto diversi, anche nell’affrontare esperienze simili come un abuso sessuale – hanno pubblicato tre opere di narrativa su realtà che nessuno vuole dire.

