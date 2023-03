Ora dalle università inglesi cacciano anche i membri del Parlamento

Questa settimana nei titoli dei giornali britannici, oltre ad Agatha Christie cui hanno riscritto i gialli, c’è la baronessa Claire Fox, che è stata cacciata dalla Royal Holloway University di Londra. I burocrati del sindacato studentesco avevano affermato che il suo retweet di una clip del programma Netflix di Ricky Gervais dimostrava che era “apertamente transfobica”. In un monologo che trafigge le assurdità della cultura woke, Gervais scherza sulle donne. “Non tutte le donne, intendo quelle all’antica. Le donne all’antica, quelle con l’utero. Quei fottuti dinosauri. Amo le nuove donne. Sono fantastiche, vero? Le nuove che abbiamo visto ultimamente. Quelle con la barba e i cazzi. E ora quelle vecchio stile dicono: ‘Oh, vogliono usare i nostri bagni’. ‘Perché non dovrebbero usare i tuoi gabinetti?’, ‘Per le donne!’. ‘Sono donne – guarda i loro pronomi!’. ‘Che ne dici di questa, non è una signora?’. ‘Beh, il suo pene’. ‘Fottuto bigotto!’ ‘E se mi violentasse?’. ‘Fottuto cazzo di Terf’”. Terf sta per femminista critica del gender. Come lo è la baronessa Fox, che ha fondato il think tank Academy of Ideas, che si impegna a favore della libertà di parola e “sfidare il panico sociale irrazionale”. Uno dei leader del sindacato studentesco ha inviato una mail all’università: “Mi chiedo se avete pensato alle conseguenze di portare una persona che è un sostenitrice dell’odio nei confronti delle persone trans e le mette pubblicamente in ridicolo”. Questa “cultura della paura” rappresenta una minaccia per le libertà fondamentali, scrive Fox sul Telegraph.

