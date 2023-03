Mostrare le unghie sulla cancel culture. L'esempio di Maria Eberstadt

Ieri sul Wall Street Journal, la scrittrice americana Maria Eberstadt ha spiegato perché ha deciso di cancellare il suo discorso alla Furman University sulla sua recente opera “Primal Screams: How the Sexual Revolution Created Identity Politics”. La decisione è stata presa dopo aver scoperto che il relatore che l’aveva preceduta nello stesso programma, il professore di scienze politiche Scott Yenor, era stato contestato dai manifestanti che lo avevano fisicamente minacciato e insultato, per via delle sue posizioni passate relative ad alcune critiche sul femminismo. L’autrice ha ricevuto segnali che la sua conferenza sarebbe stata pesantemente contestata e che sarebbe stata negata la possibilità agli studenti di acquisire crediti culturali per aver assistito al suo discorso. I manifesti che pubblicizzavano il mio discorso sono scomparsi in massa nel campus la settimana prima dell’evento. Sono stati sostituiti e sono scomparsi di nuovo. I membri della comunità di Furman che seguivano i social media e le conversazioni nel campus hanno riferito in modo indipendente che la protesta doveva essere "sostanziale", come hanno detto due. Hanno anche informato la scrittrice di una lettera che è stata inviata da alcuni studenti al comitato del Cultural Life Program, caricaturando il suo lavoro.

