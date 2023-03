Libertà vs cancel culture secondo Bret Easton Ellis

"La libertà è andata completamente persa” dice Bret Easton Ellis al settimanale francese Le Point. “Mio Dio! La gente oggi si lamenta di essere offesa, ma allora volevamo essere offesi! Volevamo essere provocati da ciò che vedevamo, sentivamo: volevamo film sporchi, immagini che non avevamo mai visto prima, che fossero di John Waters o David Lynch... Oggi tutti devono camminare sulle uova. Se scrivi, sei subito accusato di razzismo, sessismo e questa iperattenzione al linguaggio sta rovinando l’arte e l’umorismo. E’ assurdo, perché non credo che alla gente importi di essere scioccata. E’ un’invenzione, qualcosa che ha influenzato la cultura senza che nessuno sappia da dove proviene. Dal mondo accademico, forse? Ho sentito che ci sono state osservazioni sul fatto che ho fatto una ‘rappresentazione negativa dell’omosessualità’. In ogni caso, non un ritratto ‘positivo’ dell’omosessualità… Tanto meglio, perché non so cosa significhi per me, un’omosessualità positiva o negativa…”.

