“Donna si nasce”. Parla la Femen critica del gender boicottata in Francia

"Mi hanno lanciato uova in faccia e mi hanno picchiato. Da allora, non ho più partecipato a eventi pubblici", dice Marguerite Stern. Qual è la posta in gioco quando si parla di sesso e di ideologia

Marguerite Stern aveva già dato molto alla causa femminista, essendo stata una delle tre femen imprigionate per un mese in Tunisia per aver chiesto, in topless, la liberazione di Amina Sboui, una giovane tunisina del movimento. Racconta il Monde che il Comité Laïcité République aveva invitato Stern a parlare a Nantes in occasione di una “giornata di sostegno alle donne afghane e iraniane”, inizialmente prevista per sabato 15 aprile al castello dei Duchi di Bretagna, e sul “femminismo dopo #MeToo”. Il tutto all’insegna dello slogan “donna, vita, libertà”, il grido di protesta in Iran. Ma alla fine Stern è stata informata che la sua partecipazione era stata annullata per motivi di sicurezza. “Abbiamo ricevuto messaggi che chiedevano alle persone di venire con uova marce e mazze da baseball per ‘rompere qualche ginocchio’ e il nostro poster è stato esposto con un coltello sopra, quindi abbiamo riunito il nostro consiglio e preso questa decisione”, spiega Gilbert Abergel, il presidente del Comité. Accuse di islamofobia e transfobia, mosse da internauti che agiscono sotto pseudonimo, hanno preso di mira l’associazione e Stern.