Un 8 marzo di lotta per le femministe che vogliono ricordare che “donna si nasce”

In Galles una protesta vuole imbavagliare le accademiche critiche del gender. Intanto si cancellano proiezioni di documentari e si stilano liste di "termini dannosi" che includono uomo, donna, madre, padre… Al posto di femmina si usi “produttrice di ovociti”. Appelli e insulti: è la nuova caccia alle streghe

“Silenziare le donne: libertà accademica e pensieri impensabili”. Questo il titolo del panel alla Swansea University, in Galles, dove femministe accademiche discutono di ricerca basata su criteri che considerano il sesso biologico. “Questo evento non dovrebbe avere luogo”, risponde una petizione su Change.org con migliaia di firme, perché “incoraggerà la transfobia”. Una protesta è stata organizzata al di fuori dell’evento, racconta Joan Smith, organizzatrice della conferenza accademica, su Unherd. “Da diversi anni ormai le femministe non possono tenere le proprie riunioni senza dover superare i manifestanti che gridano insulti e minacciano violenze sessuali”.