Caro Michele, ecco perché la maternità surrogata disumanizza madre e figlio

Caro Michele, prima di tutto devo ringraziarti. Per noi che siamo contro l’utero in affitto (o gestazione per altri, pardon, definizione che avrebbe assai ben figurato nella neolingua orwelliana), il tuo articolo di ieri è una mano santa. Contiene, spiattellate con adorabile brillantezza, come solo tu sai fare, tutte le ragioni del perché noi vecchie femministe radicali e ammuffite ci opponiamo ottusamente. E’ il mercato, bellezza, rivendichi con serenità, allora paghiamole tantissimo, queste donne portatrici, e non se ne parli più. Perché saranno o no, loro, padrone di sé e del proprio utero? E dunque, se lo vogliono affittare stile Airbnb, magari ben remunerate, chi siamo noi per impedirglielo. Caro Michele, vorrei avere la tua spensieratezza nell’argomentare su queste faccende, ma purtroppo qualcosa di molto ingombrante me lo impedisce. Mi chiedo però, se quello che dici è vero, perché allora una donna non possa direttamente vendere il proprio figlio immediatamente dopo il parto. Invece, magari lo sai anche tu, vendere i figli non si può, è reato ovunque, anche nell’India delle fattorie riproduttive. Ah, è perché l’ovocita è di una donna e la pancia di un’altra? Spezzetta spezzetta, la madre sparirà?

