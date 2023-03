Omogenitorialità, “diritti dei bambini” e fake news di piazza

Avevamo avvisato: i temi biopolitici si sarebbero presi il centro della scena. Elly Schlein avrebbe avuto tutto l’interesse a traccheggiare fino alle europee, limitandosi a qualche bandierina qua e là per non spaccare il partito (mica solo i cattodem: perfino Bettini, Zingaretti, Gualtieri a suo tempo si erano pronunciati contro l’utero in affitto). Ma per ragioni uguali e contrarie il governo ha deciso di partire in quarta bloccando le trascrizioni degli atti di nascita integrali dei bambini nati per iniziativa di coppie dello stesso sesso – forte della legge 40 e di un paio di sentenze della Cassazione – stoppando l’Europa sulla cosiddetta omogenitorialità transnazionale e proponendo una legge sull’utero in affitto come reato universale. Perché il nome della cosa è quello, utero in affitto o gestazione per altri: faccenda che, vero, riguarda al 70 per cento gli etero e al 30 per cento i gay. Ma quel 30 per cento si spalma – a spanne – sul 5 per cento della popolazione e il 70 sul restante 95 per cento: i numeri vanno letti. Maschi che vogliono i figli delle donne, niente di così diverso dalla prima pietra su cui si è edificato il patriarcato. Alla manifestazione arcobaleno di Milano la questione scompare dai radar. In Europa Schlein votò contro un emendamento che stigmatizzava l’utero in affitto, dunque la pratica non le dispiace ma ora evita l’argomento. Sul palco quasi solo donne, faccia presentabile della cosiddetta omogenitorialità. I bi-padri mandano avanti loro. Alessandro Zan, incaricato di stendere la nuova proposta di legge sull’omogenitorialità, in un’intervista dichiara addirittura che “l’utero in affitto è una fake news”. Si parla solo di “diritti dei bambini”: bene, vediamoli.

