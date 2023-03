Con due donne al comando, anche l'Italia metterà al centro la biopolitica

Mentre in Italia la generazione Zeta lotta per i bagni gender neutral nei licei e nelle università, il Daily Mail ci informa che in Gran Bretagna, dall’Essex all’Oxfordshire, giovanissimi Alpha si convocano su TikTok e Snapchat e mettono a soqquadro le scuole perché rivogliono le ritirate divise per sesso, si ribellano ai pronomi e alle uniformi unisex e invitano i politici a mollarli e a tornare “a occuparsi di bollette e del costo della vita”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE