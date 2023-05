Il Me Too? “Ha esagerato”. La jihad? “Pericolo fascista”. Carrère a ruota libera

“Ci sono studiosi che ritengono che il jihadismo abbia cicli ed esplosioni, come è successo in Francia. Può succedere ancora. Ma la cosa da temere di più sono i suprematisti bianchi”, dice lo scrittore francese autore di V13, il libro sulla strage del Bataclan

Abbiamo forse esagerato con il Me Too? Emmanuel Carrère non ha dubbi e risponde un secco sì al Foglio, senza pensarci più di tanto. “Oramai sta assumendo delle forme che a volte sono esasperate, direi. Ha portato comunque a delle rivoluzioni e se c’è una cosa di cui sono sicuro – ma immagino di non essere il solo – è che tutte le rivoluzioni taglino delle teste. Le rivoluzioni ci vogliono, sono necessarie”.