“La mia autobiografia contro il narcisismo. La cancel culture? Un delirio”. Parla Carrère

Taormina. Meditare per ritrovarsi e ritrovare quella serenità che sembrava essere svanita, liberandosi di una depressione durata 4 anni, seguita da un ricovero per qualche mese in un ospedale psichiatrico, da 14 elettroshock subiti e da una diagnosi: “disturbo bipolare, una malattia che se colpisce, può portare a un rischio di Alzheimer e suicidio parecchio più alto rispetto alla media”. Lo scrive Emmanuel Carrère nel suo nuovo libro, “Yoga” (Adelphi, traduzione di Lorenza Di Lella e Francesca Scala) e ce lo conferma di persona nella bella città siciliana, dove è l’ospite d’onore al Taobuk Festival. “Forse sono bionico o forse sono un uomo con un gran senso del dovere”, scherza lui, ma probabilmente ad aiutarlo è stata la meditazione che, in questi ultimi anni, lo ha portato a sconfiggere i suoi demoni assieme al tai chi e allo yoga che – tiene a precisare – non è solo una ginnastica benefica, ma un insieme di discipline che mirano ad ampliare e unificare la coscienza”. Nel libro ripercorre quei momenti parlando di sé, ma nel farlo – come accade sempre nei suoi libri – dal fortunatissimo “Limonov” al “Il Regno”, senza dimenticare “Vite che non sono la mia” (tutti pubblicati in Italia da Adelphi) – non si dimentica mai del mondo che lo circonda insieme alla contemporaneità.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni