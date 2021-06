Memorie di Guerra fredda

Il mondo, e l’Italia, continuano a sentire la mancanza di un’epoca in cui “le idee contavano” (anche per le ragioni sbagliate)

Mercoledì 16 giugno 2021, a oltre trent’anni da piazza Tienanmen e dalla caduta del Muro di Berlino, in risposta alle dure critiche venute dal vertice tra Stati Uniti e Unione europea, la Cina ha parlato di “mentalità da Guerra fredda”. Lo stesso giorno, al termine dell’incontro con il leader russo, Vladimir Putin, il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha dichiarato in conferenza stampa che “un’altra Guerra fredda non sarebbe nell’interesse di nessuno”.