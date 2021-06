Io, Philip e lo svedese

"Baciami come baci la m-m-mamma”. “Philip non fece come lo Svedese. Si fermò un attimo prima”. Tutta la biografia di Philip Roth, forse tutta l’opera di Roth, e poi tutta la vicenda mediatica che ha avvolto in questi tre mesi l’uscita della biografia autorizzata di Roth, e alla fine tutta la tempesta che ha infuriato sulla vita dello scrittore della vita di Roth, si gioca su diaframmi sottilissimi come questo. Il crinale tra desiderio e realizzazione del desiderio, tra seduzione e repulsione, peccato e rinuncia, ma anche tra vita e letteratura, così vicine, così intimamente legate e reciprocamente compromesse, eppure infine appartenenti a due mondi distinti, è raffigurato dalla scena conturbante e problematica di “Pastorale americana”, capolavoro di Roth che come ha scritto qualcuno sono quattrocentocinquantotto pagine che si chiudono con un punto interrogativo. Quando Seymour “lo Svedese” Levov, in una torrida giornata al mare con la figlia undicenne Merry, al culmine di una strana, indicibile tensione tra i due, “eccitati dal mare mosso e dal sole cocente”, cede alla richiesta-ricatto emotivo della ragazzina che gli domanda un bacio. “Nel libro Merry è balbuziente, e dice ‘baciami come b-b-baci la mummummamma”, ricorda Blake Bailey.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni