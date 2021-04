Dannato lo scrittore (Philip Roth), dannato il biografo (Blake Bailey)

Dannati fino alla settima generazione. Vale anche per le parentele letterarie. Non abbiamo fatto in tempo a finire la biografia di Philip Roth scritta da Blake Bailey – sono novecento pagine, senza limitarsi a piluccare i pettegolezzi sessuali un po’ di tempo serve – che anche il biografo è finito sulla graticola del #MeToo. Accusato di molestie da un certo numero di signore e signorine che come capita nei film di fantascienza hanno ricuperato tutte insieme la memoria. Chi ricorda comportamenti troppo amichevoli in classe, chi rievoca una notte a casa di Dwight Garner, critico letterario del New York Times: il biografo entrò nella stanza di Valentina Rice e non si fermò davanti ai “no” . Casa di amici, molestatore ospite, gente dal sonno pesante nelle altre stanze. Neppure una lampada da comodino da spaccare con fracasso in testa a Mr. Bailey. Che non ha scritto solo la biografia di Philip Roth – nel caso siate della scuola “chi si somiglia si piglia” – ma anche quelle di John Cheever e Richard Yates. Ha vinto premi e collezionato recensioni, quasi tutte incorniciate dal commento: “Ma che puttaniere, ma come trattava male le donne, chi l’avrebbe mai detto”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni