Addio poesia universale: da oggi anche i versi sono pol. corr.

Come facevano a non capire il valore nutritivo delle bistecche e delle torte alla crema?”. Gli scienziati nel 2173 restano stupefatti: potevano essere tanto idioti, gli umani di duecento anni prima? Accade nel “Dormiglione”, film fantascientifico di Woody Allen girato appunto nel 1973. Per questo Steve Johnson ha chiamato “Curva del Dormiglione” certi clamorosi esempi di sottovalutazione. Il saggio era intitolato “Tutto quel che fa male ti fa bene”, all’inizio degli anni Zero rivalutava le serie tv e i videogiochi. “Come hanno fatto a non capire l’incommensurabile bravura di Philip Roth rispetto a Amanda Gorman?”, diranno di noi i posteri (mentre noi già avvertiamo un bel po’ di imbarazzo, a mettere i due nomi nella stessa frase). Lo diranno leggendo il feroce attacco che un paio di biografie – una non bastava? certo che sì, ma demolire i monumenti è sempre redditizio – sferrano contro Philip Roth. Il “misogino arrabbiato”, lo scrittore fissato con il sesso, il marito che andava a puttane (cinesi), e che ingannò la consorte Claire Bloom dicendole “d’ora in poi castità, ho problemi cardiaci”; intanto – buttate via le medicine – si intratteneva con due amanti.

